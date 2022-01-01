+7 (391) 284-00-03
info@tia-horeca.ru
Каталог продукции
Контакты
Заказать звонок
+7 (391) 284-00-03
Заказать звонок

Текстиль для вашего бизнеса

Минимальная сумма заказа от 0 руб.
Вышивка любой сложности
Сроки выполнения заказа от 2 дней
Размеры изделий под заказ
Скачать презентацию
Скачать прайс

О фабрике «TIA»

В 2011 году мы начали собственное производство текстиля для гостиниц и отелей в самом сердце Сибири. Постепенно с каждым годом наша фабрика расширялась: объёмы пошива, опыт мастеров, внимание к деталям и качество
поставщиков — теперь главные отличия TIA. Наши постоянные заказчики — старейшие гостиницы, дома отдыха, рестораны и кафе, муниципальные предприятия города Красноярска и регионов.

В большом и светлом цеху наши мастера работают для Вас, соблюдая самые высокие стандарты: экологически безопасное производство,
идеальная строчка шва, использование износостойких материалов и фурнитуры.
Текстиль для гостиниц и отелей
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Текстиль для ресторанов и кафе
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Текстиль для бань, салонов красоты и спа
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Текстиль для детских садов
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Текстиль для спецучреждений
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Текстиль для больниц и медицинских центров
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Текстиль для школ, магазинов и прачечных
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Текстиль для гостиниц и отелей
Текстиль для ресторанов и кафе
Текстиль для бань и спа-салонов
Текстиль для детских садов
Текстиль для спецучреждений
Текстиль для больниц и медицинских центров
Текстиль для школ, магазинов и прачечных

Наши клиенты

Hilton
Горная саланга
Thai Nari
Сибирь - ресторанный комплекс
Отель Красноярск
Ibis
Дружба - дом отдыха
Дали
Бархатный сезон
Манский бриз
РЖД
Такмак
Novotel
Международный аэропорт Красноярска
Дом отель
Доставка по всей России
Индивидуальный расчет стоимости
Клиентский сервис и сопровождение
Объём поставок не ограничен
Соответствие сертификации
Остались вопросы?
Оставьте заявку на сайте и наш менеджер свяжется с Вами в течение 1 рабочего дня
Получить консультацию
Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности
OK