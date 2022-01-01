О фабрике «TIA»

В 2011 году мы начали собственное производство текстиля для гостиниц и отелей в самом сердце Сибири. Постепенно с каждым годом наша фабрика расширялась: объёмы пошива, опыт мастеров, внимание к деталям и качество

поставщиков — теперь главные отличия TIA. Наши постоянные заказчики — старейшие гостиницы, дома отдыха, рестораны и кафе, муниципальные предприятия города Красноярска и регионов.



В большом и светлом цеху наши мастера работают для Вас, соблюдая самые высокие стандарты: экологически безопасное производство,

идеальная строчка шва, использование износостойких материалов и фурнитуры.